Лучник, убивший пятерых в Норвегии, мог сделать это по болезни, передает местный телеканал TV2

О каком диагнозе идет речь, не уточняется. Адвокат лучника согласился с предварительными выводами полиции.

Атака произошла вечером 13 октября в Конгсберге. Эспен Андерсен Братен, 37-летний гражданин Дании, принявший ислам, устроил стрельбу из лука в супермаркете. Мужчину арестовали, полиция называла приоритетной версию теракта.