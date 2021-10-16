В Якутии пациент наркологического диспансера напал с ножом на соседей по палате

Представитель регионального управления Следственного комитета России сообщил, что следователи выехали на место происшествия, есть погибшие и раненые. Телеканал РЕН-ТВ отмечает, что инцидент произошел во время ночной ссоры в палате, зачинщик уже задержан.
2021-10-16T20:31:28+03:00
2021-10-16T20:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 16 октября 2021
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