В Нижнем Новгороде до 25 человек выросло количество пострадавших в ДТП с автобусам и грузовиком – это данные регионального Минздрава. Ранее сообщалось о 18 обратившихся за медицинской помощью. Из пострадавших – двое в тяжелом состоянии, им проводят экстренные операции, остальные – в состоянии средней и легкой тяжести.

На месте ДТП работают следователи, возбуждено уголовное дело.

