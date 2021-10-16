США начали расследование случаев так называемого «гаванского синдрома» в Колумбии

Об этом сообщила колумбийская газета El Tiempo. Как ранее писало издание The Wall Street Journal, от необъяснимого воздействия пострадали минимум пять американских семей, связанных с посольством в столице страны Боготе.

В 2016–2018 годах были зафиксированы случаи необъяснимого ухудшения самочувствия американских дипломатов на Кубе, которое назвали гаванским синдромом. Дипломаты жаловались на тошноту, головные боли, нарушения слуха и частичную потерю памяти. Ученые считают, что причиной могло быть направленное радиочастотное излучение, в использовании нового вида оружия подозревают в том числе Россию.