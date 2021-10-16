В Екатеринбурге после гибели 18 человек от отравления метиловым спиртом задержаны двое, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Это местные жители 1978 и 1967 годов рождения.

Ранее пункты производства суррогатного алкоголя с метиловым спиртом в составе обнаружили в Оренбургской области. Генеральная прокуратура возбудила там 6 уголовных дел. В Оренбуржье задержаны и заключены под стражу 10 человек. По данным местного минздрава, за медицинской помощью обратились около 70 пациентов, 34 погибли. В телах умерших при вскрытии обнаружили следы метилового спирта. В отдельных случаях его дозировка превышала смертельную для человека в 5 раз