Программист, передавший правозащитниками видеоархив с записями пыток в колониях России, попросил убежище во Франции

Программист и бывший заключенный, передавший правозащитниками видеоархив с тысячью записей пыток и изнасилований в российских колониях, попросил убежище во Франции. Мужчина по имени Сергей добрался до этой страны через Северную Африку и обратился в полицию с заявлением о политическом убежище.

Сергей — белорусский айтишник, которого в 2015 приговорили в России к сроку по статье о наркотиках. Он работал на должности программиста в ОТБ-1, где также пытали людей. У него, как у программиста, был доступ к тюремным компьютерам, откуда он скачал архив с видео пыток в размере 40 Гб и вывез его за границу.