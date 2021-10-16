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19:34, 16 октября 2021

Крупное ДТП произошло в Нижнем Новгороде – столкнулись два автобуса и грузовик

На момент аварии в автобусах находилось не мене 50-ти пассажиров. О погибших ничего не сообщается, но как минимум 15 человек пострадали. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, прокурор выехал на место происшествия для установления обстоятельств.
Всем раненым оказывается медицинская помощь. 


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