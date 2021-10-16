На момент аварии в автобусах находилось не мене 50-ти пассажиров. О погибших ничего не сообщается, но как минимум 15 человек пострадали. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, прокурор выехал на место происшествия для установления обстоятельств.
Всем раненым оказывается медицинская помощь.
Крупное ДТП произошло в Нижнем Новгороде – столкнулись два автобуса и грузовик
На момент аварии в автобусах находилось не мене 50-ти пассажиров. О погибших ничего не сообщается, но как минимум 15 человек пострадали. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, прокурор выехал на место происшествия для установления обстоятельств.