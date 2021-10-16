Крупное ДТП произошло в Нижнем Новгороде – столкнулись два автобуса и грузовик

На момент аварии в автобусах находилось не мене 50-ти пассажиров. О погибших ничего не сообщается, но как минимум 15 человек пострадали. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, прокурор выехал на место происшествия для установления обстоятельств.

Всем раненым оказывается медицинская помощь.