Кинокритик Матизен связывает атаку на офис «Мемориала» с тем, что фильм о Голодоморе не понравился власти

Кинокритик Александр Матизен связывает атаку на московский офис «Мемориала» во время кинопоказа с тем, что фильм о Голодоморе не понравился власти. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Совершенно понятно, что кому-то наверху не понравилась картина Агнешки Холланд, потому что она говорит о Голодоморе в Украине, а это тема, которая у нас замалчивается и отрицается», – считает Матизен.

Кинокритик назвал произошедшее бандитской выходкой. «Я подписал письмо в защиту «Мемориала», потому что считаю, что это совершенно бандитская выходка, при чем, совершенно явно, выходка, которая крышуется милицией и, стало быть, крышуется какими-то еще органами власти и это еще возмутительнее. Что милиция по существу оказалась на стороне погромщиков, это не в первый раз, у нас были точно такие же погромы, был погром выставки «Осторожно, религия», за который наказали опять-таки не организаторов погрома, а наказали инициаторов выставки. К сожалению, все это продолжается и даже усиливается», – рассказал А.Матизен.

Кинокритик напомнил, почему поддерживает то, чем занимается «Мемориал». «Я всецело на стороне замечательной организации, которая называется «Мемориал», которая всячески противодействует попыткам реабилитации сталинизма и тому подобных отвратительных явлений в российской жизни», – заключил А.Матизен.

В четверг неизвестные в масках ворвались в офис «Мемориала» и сорвали показ фильма о Голодоморе на Украине. Приехавшая полиция заблокировала в офисе сотрудников и посетителей и пыталась изъять технику и документы. Адвокаты помешали этому и на следующий день полиция вручила председателю правления организации Яну Рачинскому два требования: предоставить документацию с момента основания организации, в том числе сведения обо всех сотрудниках, а также явиться в отделение по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями.

* — Российские власти считают иноагентом