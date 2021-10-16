За первый день работы системы Face Pay в метро Москвы ей воспользовались около 25 тысяч человек

Чаще всего к так называемой оплате «по лицу» прибегали на пяти станциях московского метрополитена, сообщили в столичном департаменте транспорта. Лидерами стали «Выставочная», «Комсомольская», «Деловой центр», «Бауманская» и «Проспект Мира». В ведомстве добавили, что за 20 минут с начала работы Face Pay, к системе подключились больше 9 тысяч человек.

Сервис оплаты проезда с помощью распознавания лица заработал на всех станциях московского метро накануне. Эксперты и правозащитники, опасаются, что личные данные пользователей системы могут стать достоянием властей. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в интервью агентству Bloomberg это опроверг и сказал, что информация хранится только у банков, власти ей не владеют.

К системе оплаты лицом планируют подключить МЦК, МЦД и наземный транспорт.