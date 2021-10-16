В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления метанолом

Об этом со ссылкой на местную прессу сообщает ТАСС.

Местный активист Дмитрий Чукреев рассказал журналистам, что незаконный розлив так называемой «палёнки» происходил на одном из рынков города. По его словам, предприниматель, который хранил и продавал бутылки с опасным для жизни метиловым спиртом уже задержан и дает показания. Метанол, как отмечают эксперты, может проникать в организм даже при вдыхании воздуха и вызывать необратимые последствия вплоть до летального исхода. Ранее пункты производства суррогатного алкоголя с метиловым спиртом в составе обнаружили в Оренбургской области. Генеральная прокуратура возбудила там 6 уголовных дел. В Оренбуржье задержаны и заключены под стражу 10 человек. По данным местного минздрава, за медицинской помощью обратились около 70 пациентов, 34 погибли. В телах умерших при вскрытии обнаружили следы метилового спирта. В отдельных случаях его дозировка превышала смертельную для человека в 5 раз.

В прокуратуре Свердловской области сказали, что прокомментируют ситуацию позднее, а в екатеринбургском минздраве заявили, что никакой информацией о происшествии не располагают.