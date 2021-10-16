Количество случаев коронавируса, зарегистрированные за сутки в Петербурге впервые с января превысило 3000 человек

Количество новых случаев коронавируса, которые официально зарегистрировали за сутки в Петербурге впервые с января превысило три тысячи человек. Каждый десятый заболел после вакцинации.

Количество новых пациентов с коронавирусом по сравнению с предыдущими сутками выросло на 450 человек, за день в стационары по последним данным о госпитализации, поместили около пятисот больных КОВИД-19, после чего число петербуржцев в инфекционных клиниках вплотную приблизилось к семи тысячам. По отчёту городского штаба каждый десятый коронавирусный пациент находится в реанимации, каждый двадцатый — на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Для борьбы инфекцией на приём горожан с КОВИД-19 перевели больницу номер два, где с сегодняшнего дня развернули тысячу коек. Обычных пациентов выписали или перевели в другие стационары. Отмечу, за последние две недели количество коронавирусных больных в клиниках выросло на четверть. В то же время темпы вакцинации в Петербурге за месяц упали в 6 раз.

Петербургский роспотребнадзор на этой неделе обязал организации сферы обслуживания, образования, здравоохранения и некоторых других полностью привить 80% сотрудников к середине декабря.