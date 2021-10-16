Главный редактор «Эха Москвы» Венедиктов считает темпы вакцинации в РФ крайне низкими по сравнению с другими странами

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает темпы вакцинации в России крайне низкими по сравнению с другими странами. Об этом он сказал в нашем эфире.

Все варианты решения этой проблемы плохие настолько, что даже непонятно, какое из них хуже, добавил Алексей Венедиктов.