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18:33, 16 октября 2021

В Париже открыта мемориальная доска в честь учителя Самуэля Пати, который год назад стал жертвой теракта

Он был обезглавлен в октябре прошлого года выходцем из Чечни, который был застрелен полицией. По версии следствия, злоумышленник отомстил преподавателю за то, что он показывал на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда.
Как передает телеканал ВFМ, также именем Пати назовут сквер возле Сорбонны. Сегодня же по всей Франции пройдут мероприятия в память о погибшем учителе.



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