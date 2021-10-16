Причиной отравления школьников в Подмосковье стала ротавирусная инфекция

О предварительном диагнозе передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На сегодняшний день в больницу в Клину с признаками пищевого отравления обратились 20 школьников, шестеро из них оставлены на стационарном лечении. Начата доследственная проверка. Роспотребнадзор изъял образцы продуктов, которые употребляли дети. В каком учебном заведении произошло отравление, не уточняется.
2021-10-16T18:32:25+03:00
2021-10-16T18:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 16 октября 2021
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