Z Архив новостей новости
5 0 6 13
18:31, 16 октября 2021

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России не превышает 45%

Такие данные опубликованы на сайте «Стопкоронавирус», где сегодня запустили онлайн-счетчик вакцинации населения от COVID-19 и карту с эпидемиологической ситуацией в регионах. На сегодняшний день полностью прошел вакцинацию 51 миллион человек. В Москве показатель выше, чем в среднем по стране – 61%. В Петербурге он оценивается в 58%. Напомню, власти определили коллективный иммунитет в России в 80% от взрослого населения.
Число смертей от COVID-19 по всей России в сутки сегодня превысила одну тысячу. Число заразившихся – 33 тысячи. Суточный прирост случаев коронавируса в Москве уже третий день подряд превышает 6,5 тысяч. За сутки в столице умерли 72 пациента с ковидом. 


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Атака с флангов

Олег Кашин Лиза Лазерсон гости: Олег Кашин, Лиза Лазерсон

О.Кашин: Вот мы с тобой спорим, было ли в Москве еврейское гетто. Окей, было, не было – будет. Давай так договоримся.
Л.Лазерсон: Я сейчас правда это слышу в эфире? Это угроза? Это шутка?..

5 97 6 8973 14.10
#слушать 48:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

3546022

5 59 6 5787 12:10
#слушать 01:28:37 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Среди множества теорий заговоров, которые получили распространение в эти годы, виднейшее место занимает история о том, что вирус на самом деле придумали то ли евреи, то ли государство Израиль, чтобы нажиться на продаже вакцины…

5 104 6 10156 14.10
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Поэтому люстрации, люстрации, люстрации Многие из них переобулись в 90-е и обозвали себя либералами, но не надо обманываться. Это все тот же беспринципный, преступный, подлый, бездарный комсомол…

5 566 6 56377 11.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Удосужились, так сказать Британская Daily Express принесла извинения за публикацию фейка о том, что формула вакцины «Спутник V» якобы была украдена у компании AstraZeneca…

5 106 6 10706 13.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Гайки продолжают закручиваться не на те болты Закон настолько суров, что местные правозащитники, видимо, памятуя о том, что некогда Гаага была одной из правочеловеческих столиц, направили в правительство письмо с просьбой пересмотреть очевидно репрессивный акт…

5 118 6 12018 13.10
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Массированной вакцинации нет альтернативы Если мы хотим избежать катастрофы и хоть как-то остановить тот настоящий мор, которым стала эпидемия, власти должны использовать все имеющиеся у них возможности для проведения обязательной всеобщей вакцинации…

5 131 6 18048 14.10
Блоги

Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Face Pay в Мосметро Приватность будет на самом высоком уровне. Так что, если вы еще беспокоитесь по поводу того самого «Большого брата», то можно быть спокойным — он не следит за нами, а служит вам и открывает все двери…

5 68 6 9472 15.10
Блоги

Ян Рачинский: Отличный образ времени, в котором мы живем Хунвэйбины отняли у собравшихся 20-30 минут, материального ущерба офису не нанесли; полицейские же уволокли видеорегистратор и отняли время с половины восьмого до начала третьего. Вот и гадай, чье нападение пережить легче…

5 154 6 24231 15.10
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ощущение, что главная цель власти — сделать жизнь населения как можно невыносимее Власть видит в этом какую-то то ли державность, то ли соборность, то ли духовность, но чтобы непременно пахло носками от этой жизни…

5 122 6 19042 11:22
Блоги

Дмитрий Медведев: Пять коротких полемических тезисов «Именно поэтому и появляются ублюдочные документы, типа «закона» о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя бОльшим националистом, чем наиболее радикальные из них»...

5 431 6 73851 11.10
Блоги

Митя Алешковский Основатель благотворительного фонда «Нужна помощь», фотограф, общественный деятель

У нас же все бессмертные Ситуация только ухудшается. И будет еще хуже. Поэтому, увы, вероятнее всего, мы дождемся самых плохих показателей из всех возможных, и только потом будут включены какие-то серьезные рычаги управления…

5 118 6 20816 13:02
Новости

ВС РФ признал игнорирование масочного режима в пандемию значительным правонарушением С жалобой до ВС РФ дошел житель Якутии, которого привлекли по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)

5 30 6 19717
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Задача: опознать людей на фото (подозреваемые – сотрудники НКВД, принимавшие участие в массовых убийствах) Мы выделили каждого человека на фото в профиль, возможно, кого-то получится опознать…

5 176 6 31364 13.10
Блоги

+ Неизвестные напали на офис «Мемориала» Неизвестные напали на офис «Мемориала» Слышны крики «Позор, позор!»..

5 43 6 8044 14.10
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор новой интернет-монографии «Русская история; авторская концепция против официальной мифологии.»

Нобелевская премия для России, что изменилось? Несмотря на столетие цензуры и подавления, российский народ выше всего ценит свободу и правду…

5 89 6 20423 09.10

Популярное за неделю

Новости

В ХМАО завели уголовное дело на выходцев из Чечни, которые пытались линчевать полицейского Правоохранитель на своей машине врезался в их автомобиль…

5 10 6 34748
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
У Думы 8-го созыва крайне тяжелая миссия: ей предстоит испортить жизнь примерно 140 миллионам человек. И в этом не было бы ничего сложного, если бы эта жизнь уже не была испорчена…

5 67 6 74331 13.10
#слушать 49:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3541702
«Судебные процессы Узбекистана»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 5184 10.10
Блоги

Илья Варламов блогер

Что не так в истории с ДТП Ксении Собчак Хочу напомнить, что это вообще-то закрытая информация. То есть служба безопасности аэропорта Сочи уже продала записи с камер наблюдения, а сочинские гаишники продали сканы протоколов. Это к слову о реальной безопасности…

5 153 6 174182 12.10
Блоги

+ Новый конфликт произошёл в московском метро 00:57 Новый конфликт произошёл в московском метро Трое молодых людей приставали к девушке в поезде на Таганско-Краснопресненской линии…

5 161 6 77370 13.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9291116
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5054475

Сегодня в эфире