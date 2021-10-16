Коллективный иммунитет к коронавирусу в России не превышает 45%

Такие данные опубликованы на сайте «Стопкоронавирус», где сегодня запустили онлайн-счетчик вакцинации населения от COVID-19 и карту с эпидемиологической ситуацией в регионах. На сегодняшний день полностью прошел вакцинацию 51 миллион человек. В Москве показатель выше, чем в среднем по стране – 61%. В Петербурге он оценивается в 58%. Напомню, власти определили коллективный иммунитет в России в 80% от взрослого населения.

Число смертей от COVID-19 по всей России в сутки сегодня превысила одну тысячу. Число заразившихся – 33 тысячи. Суточный прирост случаев коронавируса в Москве уже третий день подряд превышает 6,5 тысяч. За сутки в столице умерли 72 пациента с ковидом.