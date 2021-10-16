Участникам бунта в осетинской колонии грозят обвинения в массовых беспорядках

Некоторых из заключённых уже направили в другие регионы.

Следственный комитет Северной Осетии возбудил уголовное дело по статье об организации и участии в массовых беспорядках после того, как заключённые колонии номер 1 вчера взбунтовались, и сломали на внутренней территории двери и камеры видеонаблюдения. В ведомстве отметили, что участвовало в этом как минимум двести осуждённых, однако интернет-издание Mash писало, что их было около шестисот.

Также оно опубликовало интервью с одним и заключённых, который утверждал, что волнения начались из-за того, что надзиратели избивали людей: «Я с корпушки смотрел и непосредственно товарищ полковник Орлов положил ребят. Непосредственно он избивал… никаких с нашей стороны неправомерных неправильных действий не было. Ну, ребята не выдержали, вот потому что ребят били»

Ситуация нормализовалась после того, как в ИК номер 1 вошли сотрудники Росгвардии с щитами. Перед этим в помещениях, где находились заключенные, выключили электричество. Позже ФСИН сообщила, что спровоцировали беспорядки двое осуждённых штрафного изолятора, у которых проводили обыск.

Как отмечает агентство «Интерфакс», зачинщиков бунта планируют распределить по другим колониям. Интернет-издание Baza пишет, что среди этих осуждённых оказался чемпион мира по армрестлингу Спартак Золоев. Оно также отмечает, что людей, о которых идёт речь, направляют в Дагестан.

В минувшем сентябре СК завершил расследование по делу о бунте в ангарской колонии, который произошел весной 2020-ого. По результатам тех событий к уголовной ответственности привлечены 19 человек.