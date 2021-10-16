Столичная полиция объяснила захватом заложников многочасовой осмотр в офисе правозащитного центра «Мемориал»

Туда силовики нагрянули пару дней назад после провокации, устроенной группой неизвестных молодых людей. Полиция до глубокой ночи не выпускала ни посетителей, ни сотрудников из здания.

О ни много ни мало захвате заложников говорится в протоколе осмотра офиса Мемориала. Информацию следователь отдела полиции по Тверскому району Елисеев получил от оперативного дежурного. Из документа не понятно, кто был в заложниках и кто преступники. Тогда как в этой ситуации люди оказались из-за действий полицейских. Они приехав после нападения на офис правозащитной организации заблокировали вход и выход из здания, тех, кто смотрел фильм польского режиссёра Агнешки Холланд о Голодоморе, силовики несколько часов не выпускали на улицу. В то же время полиция не давала зайти внутрь юристу «Мемориала» Ирине Путиловой, в итоге ей пришлось влезть через окно. Эху юрист рассказала, что после выходки провокаторов полиция затребовала у правозащитного общества документы за все 30 с лишним лет работы.

По-прежнему до сих пор ничего не известно о возбуждении уголовных дел в отношении провокаторов, которые в четверг вечером ворвались в офис Мемориала, вылезли на сцену во время показа фильма, выкрикивали слова «Фашисты» и «Позор». Нет информации о задержании тех, кто напал на офис правозащитников. Сначала сообщалось что три молодчика из примерно 30 участников нападения были задержаны. но затем полицейские их отпустили. В поддержку Мемориала выступили более 60-ти представителей общественности. Они назвали случившееся серьёзной угрозой существованию гражданского общества в России. Обращение в том числе подписали писатели Лев Рубинштейн и Денис Драгунский, правозащитница Зоя Светова, журналиста Эха Ксения Ларина, кинокритик Виктор Матизен. Последний связал атаку на офис правозащитников с фильмом о Голодоморе, который мог не понравиться властям.



Вчера главу правления Мемориала Яна Рачинского вызвали в полицию, чтобы как говорят в МВД получить пояснения. Полиция дала ему 5 дней на передачу силовикам большого массива документов о работе правозащитников.

В Мемориале, который власти считают иностранным агентом, не исключают, что атаки могут продолжиться.