Z Архив новостей новости
5 16 6 1290
18:08, 16 октября 2021

Столичная полиция объяснила захватом заложников многочасовой осмотр в офисе правозащитного центра «Мемориал»

Туда силовики нагрянули пару дней назад после провокации, устроенной группой неизвестных молодых людей. Полиция до глубокой ночи не выпускала ни посетителей, ни сотрудников из здания.
О ни много ни мало захвате заложников говорится в протоколе осмотра офиса Мемориала. Информацию следователь отдела полиции по Тверскому району Елисеев получил от оперативного дежурного. Из документа не понятно, кто был в заложниках и кто преступники. Тогда как в этой ситуации люди оказались из-за действий полицейских. Они приехав после нападения на офис правозащитной организации заблокировали вход и выход из здания, тех, кто смотрел фильм польского режиссёра Агнешки Холланд о Голодоморе, силовики несколько часов не выпускали на улицу. В то же время полиция не давала зайти внутрь юристу «Мемориала» Ирине Путиловой, в итоге ей пришлось влезть через окно. Эху юрист рассказала, что после выходки провокаторов полиция затребовала у правозащитного общества документы за все 30 с лишним лет работы.
По-прежнему до сих пор ничего не известно о возбуждении уголовных дел в отношении провокаторов, которые в четверг вечером ворвались в офис Мемориала, вылезли на сцену во время показа фильма, выкрикивали слова «Фашисты» и «Позор». Нет информации о задержании тех, кто напал на офис правозащитников. Сначала сообщалось что три молодчика из примерно 30 участников нападения были задержаны. но затем полицейские их отпустили. В поддержку Мемориала выступили более 60-ти представителей общественности. Они назвали случившееся серьёзной угрозой существованию гражданского общества в России. Обращение в том числе подписали писатели Лев Рубинштейн и Денис Драгунский, правозащитница Зоя Светова, журналиста Эха Ксения Ларина, кинокритик Виктор Матизен. Последний связал атаку на офис правозащитников с фильмом о Голодоморе, который мог не понравиться властям.

Вчера главу правления Мемориала Яна Рачинского вызвали в полицию, чтобы как говорят в МВД получить пояснения. Полиция дала ему 5 дней на передачу силовикам большого массива документов о работе правозащитников.

В Мемориале, который власти считают иностранным агентом, не исключают, что атаки могут продолжиться.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Атака с флангов

Олег Кашин Лиза Лазерсон гости: Олег Кашин, Лиза Лазерсон

О.Кашин: Вот мы с тобой спорим, было ли в Москве еврейское гетто. Окей, было, не было – будет. Давай так договоримся.
Л.Лазерсон: Я сейчас правда это слышу в эфире? Это угроза? Это шутка?..

5 97 6 8973 14.10
#слушать 48:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

3546022

5 59 6 5787 12:10
#слушать 01:28:37 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Среди множества теорий заговоров, которые получили распространение в эти годы, виднейшее место занимает история о том, что вирус на самом деле придумали то ли евреи, то ли государство Израиль, чтобы нажиться на продаже вакцины…

5 104 6 10156 14.10
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Поэтому люстрации, люстрации, люстрации Многие из них переобулись в 90-е и обозвали себя либералами, но не надо обманываться. Это все тот же беспринципный, преступный, подлый, бездарный комсомол…

5 566 6 56377 11.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Удосужились, так сказать Британская Daily Express принесла извинения за публикацию фейка о том, что формула вакцины «Спутник V» якобы была украдена у компании AstraZeneca…

5 106 6 10706 13.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Гайки продолжают закручиваться не на те болты Закон настолько суров, что местные правозащитники, видимо, памятуя о том, что некогда Гаага была одной из правочеловеческих столиц, направили в правительство письмо с просьбой пересмотреть очевидно репрессивный акт…

5 118 6 12018 13.10
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Массированной вакцинации нет альтернативы Если мы хотим избежать катастрофы и хоть как-то остановить тот настоящий мор, которым стала эпидемия, власти должны использовать все имеющиеся у них возможности для проведения обязательной всеобщей вакцинации…

5 131 6 18048 14.10
Блоги

Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Face Pay в Мосметро Приватность будет на самом высоком уровне. Так что, если вы еще беспокоитесь по поводу того самого «Большого брата», то можно быть спокойным — он не следит за нами, а служит вам и открывает все двери…

5 68 6 9472 15.10
Блоги

Ян Рачинский: Отличный образ времени, в котором мы живем Хунвэйбины отняли у собравшихся 20-30 минут, материального ущерба офису не нанесли; полицейские же уволокли видеорегистратор и отняли время с половины восьмого до начала третьего. Вот и гадай, чье нападение пережить легче…

5 154 6 24231 15.10
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ощущение, что главная цель власти — сделать жизнь населения как можно невыносимее Власть видит в этом какую-то то ли державность, то ли соборность, то ли духовность, но чтобы непременно пахло носками от этой жизни…

5 122 6 19042 11:22
Блоги

Дмитрий Медведев: Пять коротких полемических тезисов «Именно поэтому и появляются ублюдочные документы, типа «закона» о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя бОльшим националистом, чем наиболее радикальные из них»...

5 431 6 73851 11.10
Блоги

Митя Алешковский Основатель благотворительного фонда «Нужна помощь», фотограф, общественный деятель

У нас же все бессмертные Ситуация только ухудшается. И будет еще хуже. Поэтому, увы, вероятнее всего, мы дождемся самых плохих показателей из всех возможных, и только потом будут включены какие-то серьезные рычаги управления…

5 118 6 20816 13:02
Новости

ВС РФ признал игнорирование масочного режима в пандемию значительным правонарушением С жалобой до ВС РФ дошел житель Якутии, которого привлекли по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)

5 30 6 19717
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Задача: опознать людей на фото (подозреваемые – сотрудники НКВД, принимавшие участие в массовых убийствах) Мы выделили каждого человека на фото в профиль, возможно, кого-то получится опознать…

5 176 6 31364 13.10
Блоги

+ Неизвестные напали на офис «Мемориала» Неизвестные напали на офис «Мемориала» Слышны крики «Позор, позор!»..

5 43 6 8044 14.10
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор новой интернет-монографии «Русская история; авторская концепция против официальной мифологии.»

Нобелевская премия для России, что изменилось? Несмотря на столетие цензуры и подавления, российский народ выше всего ценит свободу и правду…

5 89 6 20423 09.10

Популярное за неделю

Новости

В ХМАО завели уголовное дело на выходцев из Чечни, которые пытались линчевать полицейского Правоохранитель на своей машине врезался в их автомобиль…

5 10 6 34748
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
У Думы 8-го созыва крайне тяжелая миссия: ей предстоит испортить жизнь примерно 140 миллионам человек. И в этом не было бы ничего сложного, если бы эта жизнь уже не была испорчена…

5 67 6 74331 13.10
#слушать 49:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3541702
«Судебные процессы Узбекистана»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 5184 10.10
Блоги

Илья Варламов блогер

Что не так в истории с ДТП Ксении Собчак Хочу напомнить, что это вообще-то закрытая информация. То есть служба безопасности аэропорта Сочи уже продала записи с камер наблюдения, а сочинские гаишники продали сканы протоколов. Это к слову о реальной безопасности…

5 153 6 174182 12.10
Блоги

+ Новый конфликт произошёл в московском метро 00:57 Новый конфликт произошёл в московском метро Трое молодых людей приставали к девушке в поезде на Таганско-Краснопресненской линии…

5 161 6 77370 13.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9291116
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5054475

Сегодня в эфире