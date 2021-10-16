Уровень коллективного иммунитета к коронавируса в России на сегодняшний день не превышает 45%

Такие данные опубликованы на сайте «Стопкоронавирус», где сегодня запустили онлайн-счетчик вакцинации населения от COVID-19 и карту с эпидемиологической ситуацией в регионах. На сегодняшний день полностью прошел вакцинацию 51 миллион человек. В Москве показатель выше, чем в среднем по стране – 61%. В Петербурге он оценивается в 58%. Напомню, власти определили коллективный иммунитет в России в 80% от взрослого населения.

О том, по каким принципам работает ресурс, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Об основных тенденциях, которые на сегодняшний день показывает счетчик:

Все субъекты теперь оценивают по приросту заболевших на сто тысяч населения, по охвату тестированием и уровню коллективного иммунитета, по числу занятых коек с аппаратами искусственной вентиляции легких и в целом по загруженности системы здравоохранения. Каждый регион в зависимости от количества критериев, которым он соответствует, получает свой цвет от красного до зеленого. Ни одного региона, который соответствовал хотя бы трем условиям из пяти нет. Большинство относятся к красной зоне с показателем коллективного иммунитета не ниже 40%. Заметно отстают только Марий Эл (37%), Приморский край (34%) и Дагестан (21%). В северо-кавказкой республике в целом по стране зафиксирован один из самых низких показателей. По уровню коллективного иммунитета в числе отстающих также находится Кабардино-Балкария (28%). Статистика показывает, что количество вакцинированных не соотносится с ситуацией по приросту заболевших. Низкие показатели могут быть и в «красных зонах». При этом число вакцинированных в России за месяц выросло с 40 до 47 тысяч человек.

В свою очередь, демограф Алексей Ракша считает российскую статистику по коронавирусу не заслуживающей доверия.

Доводы так называемых «антиваксеров», то есть граждан, которые принципиально отвергают вакцинацию, сегодня раскритиковал представитель РПЦ. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал граждан не верить в мифы о вреде прививки.

Между тем, заболеваемость коронавирусом в России в очередной раз обновила максимумы.

Число смертей от COVID-19 по всей России в сутки сегодня превысила одну тысячу. Число заразившихся – 33 тысячи. Суточный прирост случаев коронавируса в Москве уже третий день подряд превышает 6,5 тысяч. За сутки в столице умерли 72 пациента с ковидом.