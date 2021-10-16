Вечеринка в тбилисском гей-баре накануне завершилась столкновениями с полицией

Как передает телеканал «Дождь»*, задержаны три человека. Среди них организатор тбилисского гей-парад Гиорги Табагари. В МВД Грузии утверждают, что задержание прошло в административном порядке по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении полиции.

*Российские власти считают телеканал «Дождь» иностранным агентом.