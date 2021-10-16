92% депутатов Госдумы нового созыва привиты от коронавируса или переболели

Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. По его словам, во фракциях «Единой России» и ЛДПР не привиты по 5% депутатов, у «Справедливой России – За правду» таковых 10%, в КПРФ – 18%. Лидером по непривитым на сегодняшний день является фракция «Новых людей» – 30%. Сам Володин рассказал, что вакцинирован уже в четвертый раз.