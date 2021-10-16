92% депутатов Госдумы нового созыва привиты от коронавируса или переболели

Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. По его словам, во фракциях «Единой России» и ЛДПР не привиты по 5% депутатов, у «Справедливой России – За правду» таковых 10%, в КПРФ – 18%. Лидером по непривитым на сегодняшний день является фракция «Новых людей» – 30%. Сам Володин рассказал, что вакцинирован уже в четвертый раз.
2021-10-16T17:32:54+03:00
2021-10-16T17:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 16 октября 2021
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