Причиной отравления школьников в подмосковном Клину стала ротавирусная инфекция

О таком предварительном диагнозе рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. На сегодняшний день в больницу с признаками пищевого отравления обратились 20 школьников, шестеро из них оставлены на стационарном лечении. Начата доследственная проверка. Роспотребнадзор изъял образцы продуктов, которые употребляли дети. В каком учебном заведении произошло отравление, не уточняется.