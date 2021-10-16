Росздравнадзор получил право выдавать разрешения на ввоз незарегистрированных лекарств

Медикаменты из-за рубежа смогут получать конкретные пациенты по решению ведомства, говорится на сайте правительства. Кроме этого в функции Росздравнадзора войдут регистрация, проведение клинических исследований, а также мониторинг качества и эффективности лекарств. В марте уже вступил в силу закон, позволяющий ввозить в Россию лекарственные средства с наркотическими или психотропными веществами для нуждающихся пациентов. Этому предшествовало письмо группы матерей президенту и случаи уголовного преследования россиян, которые заказывали их из-за рубежа для своих детей. После этого Минздрав закупил и раздал пациентам 10 тысяч упаковок противосудорожного препарата «Фризиум».

Ранее в правительстве также утвердили правила выдачи разрешений на ввоз медизделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями. С 1 марта нового года их сможет вручать Росздравнадзор.