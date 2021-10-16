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17:03, 16 октября 2021

Сторонники политика Захара Прилепина пришли на сегодняшнюю установку новых табличек «Последнего адреса» в Москве

Из-за этого мемориальное мероприятие прошло в спорах.
Установка памятных табличек с именами жертв сталинских репрессий на этих выходных прошла более шумно, чем обычно. Помимо небольшой церемонии, во время которой люди из «Последнего адреса» рассказывают об убитых, которым таблички посвящены, на этот раз организаторы акции вели еще и дискуссию с активистами, которые пришли защищать память чекистов.
Как сообщает интернет-издание Sota.Vision, на место установки таблички на одном из домов по Гоголевскому бульвару пришли несколько человек из так называемой Гвардии Захара Прилепина. Эти люди назвали мероприятие «Последнего адреса» пропагандой а его участников обвинили в предательстве родины. Помимо этого, активисты утверждали, что реабилитации жертв сталинских репрессий, которую проводили во время развенчания культа личности, верить нельзя и правды относительно того, были ли виновны убитые, уже не выяснить.
Через какое-то время эти люди просто ушли. Всё обошлось разговорами. Установке новой, уже девятой таблички на этом доме, они не помешали.

Всего в рамках проекта «Последний» адрес в столице сегодня появилось три памятных знака о репрессированных. Один – на восьмом доме по Гоголевскому бульвару, второй – на улице Сивцев вражек, 29, а третий — на 27-ом доме на Свободном проспекте.


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