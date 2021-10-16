В Чечне отказались возбуждать уголовное дело о пытках в СИЗО к похищенным из Нижнего Новгорода юношам

В Следственном комитете Чечни посчитали, что обвиняемые братья Исмаил Исаев и Салех Магамадов вводят суд в заблуждение заявлениями о применении к ним насилия из-за их гомосексуальной ориентации ради «облегчения участи» и с целью их перевода за пределы Северного Кавказа. Об этом сообщает телеканал «Дождь»* со ссылкой на движение «Российская ЛГБТ-сеть».

Исаев и Магамадов обвиняются в участии в незаконном вооруженном формировании. По версии следствия, они якобы передавали одному из боевиков пакет с продуктами. Их задержали в феврале этого года в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Чечню. После ареста подозреваемые жаловались, что в СИЗО их душили и избивали. В насилии якобы участвовало и руководство изолятора. Адвоката к заключенным не пускали в течение месяца. Администрация СИЗО уверяла, что братья просто болели коронавирусом и были на карантине. Однако никаких подтверждений этому предоставлено не было.

*Телеканал «Дождь» российские власти считают иностранным агентом.