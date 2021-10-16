В Чечне отказались возбуждать уголовное дело по жалобам на пытки двух чеченцев

В феврале их насильно вывезли из Нижнего Новгорода. Об этом «Новой газете» рассказали в кризисной группе российской ЛГБТ-сети. По ее сведениям, следователь Абдул Хаджиев уведомил адвоката молодых людей, что, сообщая о пытках, они вводят суд в заблуждение и пытаются уйти от уголовной ответственности, а также добиться передачи дела в другой регион. Правозащитники не исключают, что отказ в возбуждении дела от пытках связан с сексуальной ориентацией юношей.

В Чечне их обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании. Им грозит до 15-ти лет лишения свободы.