Осужденный в РФ по обвинению в шпионаже американец Уилан отказался давать письменные объяснения об избиение в колонии

Осужденный в России по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан отказался давать письменные объяснения по поводу избиений в колонии. Об этом, как передает ТАСС, говорится в ответе мордовского управления ФСИН адвокату Уилана Ольге Карловой. Ранее она получила письмо от брата Уилана, в котором он сообщил, что 10-го сентября Пола избили в администрации колонии. В заявлении ФСИН также отмечается, что Уилан вообще не обращался к администрации колонии с заявлениями об угрозе жизни и здоровью со стороны других осужденных и сотрудников. В Мордовии Пол Уилан отбывает 16-летний срок заключения.