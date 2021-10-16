Осужденный в РФ по обвинению в шпионаже американец Уилан отказался давать письменные объяснения об избиение в колонии

Осужденный в России по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан отказался давать письменные объяснения по поводу избиений в колонии. Об этом, как передает ТАСС, говорится в ответе мордовского управления ФСИН адвокату Уилана Ольге Карловой. Ранее она получила письмо от брата Уилана, в котором он сообщил, что 10-го сентября Пола избили в администрации колонии. В заявлении ФСИН также отмечается, что Уилан вообще не обращался к администрации колонии с заявлениями об угрозе жизни и здоровью со стороны других осужденных и сотрудников. В Мордовии Пол Уилан отбывает 16-летний срок заключения.
2021-10-16T16:32:17+03:00
2021-10-16T16:32:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2920570-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 16 октября 2021
Загрузка комментариев...