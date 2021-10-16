15 человек, по данным прокуратуры, пострадали в серьезном ДТП в Нижнем Новгороде

Как сообщили в пресс-службе ведомства, там столкнулись два автобуса и грузовик. По предварительной информации экстренных служб, в автобусах находились 50 пассажиров. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, после чего ему будет дана правовая оценка.