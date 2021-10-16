15 человек, по данным прокуратуры, пострадали в серьезном ДТП в Нижнем Новгороде

Как сообщили в пресс-службе ведомства, там столкнулись два автобуса и грузовик. По предварительной информации экстренных служб, в автобусах находились 50 пассажиров. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, после чего ему будет дана правовая оценка.
2021-10-16T16:31:12+03:00
2021-10-16T16:31:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 16 октября 2021
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