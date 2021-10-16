В районе застрявшего на камнях в Болгарии сухогруза «Вера» отмечено загрязнение моря

Как говорится на сайте Министерства охраны окружающей среды страны, там отмечены дымка и запах нефтепродуктов. Уровень азота в воде в три раза превышает норму.

Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз 20-го сентября сел на мель в районе болгарского заповедника Яйлата. При ударе носовая часть судна получила повреждения. На борту 3 тысячи тонн азотных удобрений.