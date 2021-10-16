В Грузии проходит митинг противников бывшего президента Михаила Саакашвили

Несколько сотен активистов собрались сегодня у стен тюрьмы грузинского города Рустави, где находится политик. Выступающие на митинге не считают Саакашвили политическим заключенным, а называют его преступником и диктатором, который справедливо был отправлен за решетку.

На месте дежурит полиция. О задержаниях не сообщается. Протестующие отмечают, что намерены добиваться того, чтобы Саакашвили просидел в тюрьме как можно дольше. Бывший президент был задержан в начале октября в Грузии, куда он вернулся спустя 8 лет, несмотря на заочное обвинение в убийстве, избиении, коррупции и незаконном разгоне митингов. Он может провести в тюрьме как минимум 9 лет.

Накануне в Тбилиси прошла акция в поддержку Саакашвили. По разным оценкам, с требованием освободить политика вышли от 15 до 50 тысяч человек. Сторонники бывшего президента планируют новые митинги в нескольких городах по всему миру.