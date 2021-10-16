На сайте «Стопкоронавирус» опубликованы данные об уровне коллективного иммунитета в стране

Там же запущен счетчик вакцинации от COVID-19 и карта с эпидемиологической ситуацией в регионах. На сегодняшний день полностью прошли вакцинацию 51 миллион человек. Уровень коллективного иммунитета находится оценивается в 45%. В Москве показатель выше, чем в среднем по стране – 61%. В Петербурге этот показатель оценивается в 58%.

Напомним, власти определили коллективный иммунитет в России в 80% от взрослого населения.

Демограф Алексей Ракша считает официальную российскую статистику по коронавирусу не заслуживающей доверия. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». Алексей Ракша не думает, что карта эпидемиологической ситуации может каким-то образом повлиять на темпы вакцинации в России.