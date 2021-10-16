Состояние российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции, не внушает опасений

Как сообщила ТАСС директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, травмы получили экскурсовод и семь граждан России. Водитель автобуса, в котором они ехали, не справился с управлением на мокрой дороге. Ситуация находится на контроле в генконсульстве России в Анталье.