Состояние российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции, не внушает опасений

Как сообщила ТАСС директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, травмы получили экскурсовод и семь граждан России. Водитель автобуса, в котором они ехали, не справился с управлением на мокрой дороге. Ситуация находится на контроле в генконсульстве России в Анталье.
2021-10-16T15:34:15+03:00
2021-10-16T15:34:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 16 октября 2021
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