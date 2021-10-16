В Москве на Пушкинской площади задержали участников одиночных пикетов

Как передает правозащитный проект «ОВД-инфо», они вышли с разными требованиями: от отмены результатов электронного голосования в Москве до свободы политзаключенным. К задержанным в отделение полиции выехала адвокат от «ОВД-инфо».

Напомним, власти России считают «ОВД-инфо» иностранным агентом.