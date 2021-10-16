Ни один из российских регионов пока не достиг коллективного иммунитета от коронавируса

Он установлен на уровне 80% взрослого населения. Как следует из данных портала «Стопкоронавирус», лидируют по этому показателю Подмосковье, Москва и Тува. Наиболее низкий уровень показывают республики Северного Кавказа и регионы юга России.

С сегодняшнего дня на портале «Стопкоронавирус» заработал счетчик вакцинации населения. Он показывает, что уровень коллективного иммунитета к коронавируса в стране сейчас находится на уровне 45%.