В Париже открыта мемориальная доска в честь учителя Самуэля Пати, который год назад стал жертвой теракта

Учитель был обезглавлен в октябре прошлого года выходцем из Чечни, который был застрелен полицией. По версии следствия, злоумышленник отомстил учителю за то, что он показывал на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. В церемонии открытия мемориала принял участие премьер-министр Франции Жан Кастекс. Как передает телеканал ВFМ, также именем Пати назовут сквер возле Сорбонны. Сегодня же по всей Франции пройдут мероприятия в память о погибшем учителе.

