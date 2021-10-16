Правозащитному проекту «ОВД-Инфо» суд в Москве отказал в приостановке действия статуса иностранного агента

Решение Замоскворецкого суда назвала ожидаемым юрист правозащитного центра «Мемориал» Наталья Морозова. В суде она представляла интересы проекта «ОВД-инфо». Его сотрудники подали иск с требованием исключить правозащитный проект из списка иноагентов. На время рассмотрения претензий суд также попросили приостановить действие решения о включении ОВД-инфо в реестр. Именно в этом как пояснила юрист было отказано. Сам же иск в суде рассмотрят позже, рассказала Морозова. Её коллега, юрист «Мемориала» Татьяна Глушкова отметила, что суд вынося решение не дал ответ ни на один из аргументов истцов. Она считает, что мотивировка решение по сути дела будет такой же.

Напомним, проект ОВД-инфо известен тем, что многие годы собирает информацию о задержаниях на публичных акциях и координирует юридическую помощь задержанным. Он рассказывает и о репрессиях силовиков в России. Его включили в список незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иноагента 29 сентября. В ОВД-инфо решение министерства юстиции назвали актом политического давления, связав с общественной кампанией за отмену закона об иностранных агентах, в которой проект участвует. На платформе change.org требование подписали более 180 тысяч человек.



Число СМИ, организаций и журналистов, которых власти считают иностранными агентами, постепенно приближается к ста. Напомним, что Мемориал также имеет статус иноагента.