Писатели, правозащитники и журналисты выступили в поддержку центра «Мемориал» после нападения на его офис

Писатели, правозащитники и журналисты выступили в поддержку правозащитного центра «Мемориал»* после нападения на его офис. Ассоциация «Свободное слово» и правозащитная организация «ПЭН-Москва» назвали случившееся «серьезной угрозой гражданскому обществу в России.

Обращение подписали более 60 человек, в том числе кинокритик Виктор Матизен, который связывает нападение с показом в «Мемориале» фильма о Голодоморе на Украине. Матизен считает, что фильм польского режиссера был неугоден властям.

Авторы заявления удивлены тем , что силовики ненадолго задержали лишь троих из примерно 20 нападавших, а потом отпустили их. При этом сотрудников «Мемориала» надолго заблокировали в помещении. Из офиса изъяли записи камер видеонаблюдения и часть противопожарного оборудования. Главу правления «Международного Мемориала» Яна Рачинского вызвали для объяснений в коррупционное управление полиции.

*внесен в реестр НКО – иноагентов