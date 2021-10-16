Основатель Gulagu.net считает, что администрация колонии во Владикавказе спровоцировала заключенных на беспорядки

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин считает, что администрация колонии во Владикавказе спровоцировала заключенных на противоправные действия. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я бы не называл это бунтом. Изначально это была акция протеста против пыток, когда ряд сотрудников колонии N1 избили заключенных. <...> Заключенные понимали прекрасно, что в отношении них совершены превышения должностных полномочий с применением насилия, а поэтому они попытались попросить администрацию, чтобы те вызвали правозащитников и прокуратуру, но очевидно, что администрация ИК-1 была настроена на то, чтобы скрыть подобное. Потому что вообще на фоне последних скандалов с пытками, которые сотрясают ФСИН, с этим бесконечным позором, администрация ИК-1 испугалась гнева со стороны руководства и дальше уже они начали провоцировать заключенных под видеорегистрацию на совершение каких-то не вполне законных или совсем незаконных действий для того, чтобы криминализовать действия заключенных. Изначально это была акция протеста против пыток, против превышения полномочий», – рассказал Осечкин.

Он считает, что в колонии необходимо провести независимую проверку. «Понятно, что силовики со своей стороны будут стараться максимально легализовать свою деятельность и криминализовать действия заключенных, но ответ на этот вопрос может быть только в случае, если приедет независимая проверка, если будут допущены журналисты и правозащитники и если всем будет показан полностью видеоархив этого учреждения», – отметил Осечкин.

Основатель правозащитного проекта рассказал, что ранее жалоб на данную колонию не поступало. «На это исправительное учреждение на нашу горячую линию практически не поступало ни одной жалобы, по крайней мере за 2021 год. Это удивительно, нужно разбираться, что произошло в этом учреждении. Как мы полагаем и как сообщил нам один из источников, эта информация пока не подтвержденная, в учреждение пришли новые сотрудники оперативного отдела, новое руководство и возможно именно с этим связано то, что пошла такая пыточная практика и ужесточение», – заключил В.Осечкин.

Следственный комитет Северной Осетии завёл уголовное дело после бунта в колонии Владикавказа. По данным следователей, не менее двухсот заключённых исправительной колонии N1 начали бунт вчера в районе половины четвёртого дня. Он сопровождался погромами, в результате которых были сломаны внутренние двери и камеры видеонаблюдения. Интернет-издание Mash опубликовало запись разговора с одним из осуждённых, который утверждает, что бунт начался из-за того, что надзиратели избивали людей. Также издание сообщает, что заключённые в какой-то момент сами нанесли себе увечья, чтобы прекратить издевательства.