Как рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, с сегодняшнего дня на информационном ресурсе, помимо данных о достижении коллективного иммунитета будет публиковаться карта эпидемиологической ситуации как в целом по РФ, так и в регионах.
Портал Стопкоронавирус.рф запустил счетчик вакцинации россиян от ковида
Как рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, с сегодняшнего дня на информационном ресурсе, помимо данных о достижении коллективного иммунитета будет публиковаться карта эпидемиологической ситуации как в целом по РФ, так и в регионах.