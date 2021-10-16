Калининградский врач Елена Белая, которую обвиняют в убийстве новорожденного, сообщила о нападении на нее в московском СИЗО. Как сообщает сайт «Север.Реалии» со ссылкой на адвоката Андрея Золотухина, на Белую напали сокамерницы. Ее стянули со второго яруса, пытались задушить и порвали одежду. По словам адвоката, Белая содержалась в камере с еще четырьмя заключенными. После нападения она написала заявление в администрацию СИЗО. После конфликта ее перевели в другую камеру.

Елена Белая и Элина Сушкевич обвиняются в том, что ввели недоношенному ребенку смертельную дозу магния. Медики вину не признали. Суд первой инстанции их оправдал, но прокуратура приговор оспорила. Дело направили на новое рассмотрение. Его рассматривает Мособлсуд.

Напомним, издание «Север.Реалии» признано в России иноагентом.