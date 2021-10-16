Суд в Москве отказал правозащитному проекту «ОВД-инфо» в приостановке статуса иноагента

Как рассказала на сайте проекта юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова, в определении отсутствуют ответы на приведенные защитой аргументы.

Минюст внес «ОВД-инфо» в реестр иноагентов в конце сентября. Правозащитники подали иск об исключении проекта из реестра и попросили на время рассмотрения заявления приостановить действие статуса. Дату судебного заседания, на котором рассмотрят иск «ОВД-инфо», назначат 21-го октября.

Напомним, «Мемориал» также признан российскими властями иностранным агентом.