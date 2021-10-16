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14:34, 16 октября 2021

Полиция объяснила осмотр офиса правозащитного центра «Мемориал» сообщением о захвате там заложников

Об этом говорится в протоколе, который у себя в Фейсбуке опубликовала юрист организации Ирина Путилова.

В четверг около 20 неизвестных в масках ворвались в помещение «Мемориала» и сорвали показ фильма о Голодоморе на Украине. Полиция, которую вызвали сами правозащитники, задержала троих провокаторов, но впоследствии выпустила их. Сотрудники же организации на несколько часов оставались заблокированными в зале. На следующий день главу правления международного «Мемориала» Яна Рачинского вызывали в коррупционное управление полиции.

Напомним, российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом.


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