Полиция объяснила осмотр офиса правозащитного центра «Мемориал» сообщением о захвате там заложников

Об этом говорится в протоколе, который у себя в Фейсбуке опубликовала юрист организации Ирина Путилова.

В четверг около 20 неизвестных в масках ворвались в помещение «Мемориала» и сорвали показ фильма о Голодоморе на Украине. Полиция, которую вызвали сами правозащитники, задержала троих провокаторов, но впоследствии выпустила их. Сотрудники же организации на несколько часов оставались заблокированными в зале. На следующий день главу правления международного «Мемориала» Яна Рачинского вызывали в коррупционное управление полиции.

Напомним, российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом.