Член общественного совета при ФСИН Цветков считает, что руководство ведомства делает все для соблюдения прав человека

Член общественного совета при ФСИН России Антон Цветков считает, что руководство ведомства делает все для соблюдения прав человека. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Очевидно для всех, и все правозащитники подтвердят, что руководство ФСИН делает все для того, чтобы в колониях, в СИЗО и в других учреждениях пенитенциарной системы соблюдались права человека. Но, конечно же, есть проблемы и их стало значительно меньше, чем раньше, но проблемы безусловно есть и их нельзя отрицать», – рассказал Цветков.

Основной проблемой системы ФСИН он назвал проблему с кадрами. «Основная проблема, которая является следствием того, что мы видим в колониях, это кадровый голод. Что нет возможности удержать действующих профессионалов, которые сейчас работают и привлечь новых. И, наверное, многие руководители на местах, в региональных учреждениях поменяли бы часть сотрудников на более подготовленных, профессиональных, в какой-то степени даже человечных, стрессоустойчивых, но такой возможности нет, потому что мало кто готов идти работать в пенитенциарную систему», – пояснил Цветков.

Он также отметил важность видеонаблюдения во всех учреждениях ФСИН. «Если мы добьемся того, что не будет ни одного места, которое бы не аудио-видео-документировалось бы, то многие проблемы были бы решены», – считает А.Цветков.

Тема пыток в российских колониях вновь стала резонансной после того, как правозащитный проект Гулагу.нет опубликовал видео издевательств над заключенными в колониях. Основатель проекта Владимир Осечкин сообщил, что в их распоряжении оказалось более тысячи видеофайлов с записями пыток. После публикации видео были возбуждены несколько уголовных дел, а КПРФ выступила с предложением провести парламентское расследование о пытках в колониях. «Единая Россия» отклонила это предложение.