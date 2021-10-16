Сегодня после двухнедельного перерыва возобновляется розыгрыш Чемпионата РПЛ по футболу

Центральной игрой 11 тура станет столичное дерби: «Спартак» примет на своем поле «Динамо». Команды разделяют всего три очка, правда, динамовцы идут на втором месте в турнирной таблице, а красно-белые – на седьмом. Впрочем, на перерыв на матчи сборных в начале октября клубы ушли с разным настроением. «Динамо» с минимальным счетом уступило самарским «Крыльям Советов», а «Спартак» одержал победу в третьем матче подряд. В Премьер-лиге оказались повержены «Уфа» и грозненский «Ахмат», а в Лиге Европы – итальянский «Наполи».

Сыграют сегодня и другие лидеры национального футбольного чемпионата. Занимающий первое место петербургский «Зенит» в гостях сразится с тульским «Арсеналом», а идущий третьим клуб «Сочи» примет у себя одного из аутсайдеров – «Ростов». Наконец, в Казани встретятся местный «Рубин» и столичный «Локомотив».

До конца года и ухода на зимний перерыв клубам Премьер-лиги предстоит сыграть еще восемь матчей.