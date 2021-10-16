В России разработали правила для электросамокатов и гироскутеров, сообщает агентство «РИА Новости»

Министерство транспорта и МВД предлагают ввести категорию «средств индивидуальной мобильности». Для них будут действовать ограничения по скорости в 25 км/ч и по весу в 35 килограмм. Они должны ездить по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а если их нет, то можно выезжать на обочину городских дорог, но только тем, кто старше 14 лет. Ограничение по возрасту на использование элетросамокатов и гироскутеров введены для детей младше 7, они могут кататься только со взрослыми. Пока в проекте постановления правительства не указаны штрафы для нарушителей или иные санкции. Не уточняется и то, кто должен следить за соблюдением правил. В предыдущем проекте власти предлагали ввести более жесткое ограничение скорости и даже внести в единую категорию как электросамокаты, так и тот транспорт, для передвижения на котором нужно использовать мускульную энергию. В нынешней редакции ни велосипеды, ни роликовые коньки не упоминаются. Их летом этого года предложили считать в качестве пешеходов.

Ранее МВД сообщало, что в России количество ДТП с участием электросамокатов за последнее время выросло почти на половину, а число погибших в них увеличилось в несколько раз.