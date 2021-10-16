Хакеры опубликовали запись инструктажа белорусской милиции по созданию тяжёлых условий для задержанных оппозиционеров

Хакерская группировка «Киберпартизаны» опубликовала запись инструктажа белорусских милиционеров по созданию тяжёлых условий для задержанных сторонников оппозиции.

Из появившихся в сети телефонных разговоров следует, что оппозиционным активистам, которые получили административные сроки, специально выдают рваные матрасы с насекомыми, а в камеры им нарочно подселяют дурнопахнущих бездомных.

Соответствующие указания человек, который представляется сотрудником УВД минского облисполкома Николаем Максимовичем, раздаёт во время серии телефонных звонков коллегам в разных отделах милиции. Запись с этими разговорами опубликована в youtube-канале «Киберпартизаны».

Сотрудник МВД также напоминает своим собеседникам о необходимости несколько раз в день обрабатывать камеры с оппозиционерами хлоркой, «чтобы они понимали, что сутки… это не отдохнуть на двух матрасах и за акцию получить еще деньги». Во время одной из бесед милиционер подчёркивает, что все должно быть по закону.

О пытках хлоркой арестованные активисты и журналисты ранее рассказывали неоднократно. Так, лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов говорил, что на пол его камеры вылили двадцать литров концентрированного раствора, после чего политику стало плохо.

Белорусские правозащитники неоднократно публиковали фото и видеоматериалы, которые свидетельствуют о пытках и бесчеловечном обращении с задержанными в СИЗО республики. Несмотря на это, ни одного дела против сотрудников силовых ведомств по этому поводу заведено не было.