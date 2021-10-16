Российские дипломаты в Албании выясняют обстоятельства гибели четверых Россиян

Как сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства РФ, накануне в сауне отеля в поселке Керрет были найдены тела четырех граждан России. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье. Личности погибших установлены. По данным местной полиции, все они члены одной семьи — родители и их дочь с мужем. Они прибыли в отель за час до трагедии.

