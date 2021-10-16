Как сообщают местные СМИ, авария произошла в провинции Анталья. Пострадавшие госпитализированы их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением в условиях плохой погоды.
По меньшей мере семь россиян пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в Турции
Как сообщают местные СМИ, авария произошла в провинции Анталья. Пострадавшие госпитализированы их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением в условиях плохой погоды.