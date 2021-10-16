Около 30 зачинщиков беспорядков в колонии Владикавказа распределят по колониям других регионов

Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. Возбуждено уголовное дело об организации и участии в массовых беспорядках. Накануне несколько сотен осужденных подняли в колонии бунт, который был подавлен к утру. Зачинщиками, по данным властей, выступили двое осужденных, недовольных правилами внутреннего распорядка. Между тем, один из заключенных рассказал интернет изданию Мэш об избиениях сотрудниками колонии.
2021-10-16T13:33:27+03:00
2021-10-16T13:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 16 октября 2021
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