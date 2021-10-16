В Москве полностью вакцинированы 4 миллиона 800 тысяч жителей

Это следует из сообщения на сайте «Стопкоронавирус», который запустил счетчик вакцинации россиян от ковида. Таким образом, коллективный иммунитет к COVID-19 в столице достиг 61%.



Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, с сегодняшнего дня, помимо данных о достижении коллективного иммунитета, ресурс будет публиковать карту эпидемиологической ситуации в целом по стране и в регионах.

Суточный прирост случаев ковида в Москве вновь превысил 6,5 тыс. Заболеваемость на этом уровне держится уже три дня. По данным оперштаба, за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом. Между тем, число смертей от коронавируса по всей России в сутки сегодня превысило одну тысячу человек.