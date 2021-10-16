Впервые с начала пандемии коронавируса суточная смертность от этой инфекции в России превысила тысячу человек

По данным оперативного штаба, заразились более 33 тысяч. И это тоже новый максимум с начала пандемии. Московские власти, тем временем, планируют открыть новые точки экспресс-тестирования, – сказал накануне мэр Сергей Собянин.

Желающих пройти экспресс-тестирование в одном из столичных ТЦ обслуживают в порядке живой очереди, предварительно записываться на тест не нужно. Вся процедура от заполнения небольшой анкеты до объявления результата занимает 15 минут. Пройти экспресс-тест, судя по опросу нашего корреспондента, в основном, приходят люди, сомневающиеся в своём хорошем самочувствии. Но есть и те, кто решил пройти тестирование, чтобы избежать неприятных сюрпризов при въезде в другую страну. Бесплатное экспресс-тестирование стало доступно в начале недели в 20 точках по всему городу. Процедуру запустили и в нескольких столичных школах. Специалисты уверяют, что данные меры позволят замедлить распространение инфекции. Но далеко не все, как пенсионерка Ольга, доверяют результатам экспресс — теста на 100%.

По данным московских властей за несколько дней работы специальных пунктов, экспресс — тест сдали уже больше 10 тысяч человек.

Российские регионы, тем временем, вводят все новые ограничения и, в частности, специальные цифровые коды, которые дают право привившимся от коронавируса или переболевшим посещать общественные места, учреждения культуры и заведения общепита.